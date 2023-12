Tempestade em Angra dos Reis deixa 2 mortos e mais de 300 desabrigados

Duas pessoas morreram e mais de 300 estão desabrigadas por causa da forte chuva que atingiram o município fluminense de Angra dos Reis na sexta-feira, 8. Segundo a Prefeitura da cidade, a região registrou 250 milímetros de precipitação em 24 horas, volume previsto para todo o mês de dezembro. A área mais afetada é o bairro do Bracuí, que sofreu com inundações causadas pela chuva forte e pelo aumento da maré, que causaram o transbordamento do rio que dá nome ao bairro.

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de um casal de idosos em um asilo privado na região inundado durante a tempestade. Segundo a prefeitura, a água subiu rapidamente e as vítimas não tiveram tempo hábil de subir para o segundo andar do estabelecimento e se salvar.

Outros 25 idosos foram retirados do local com vida e alocados em uma residência da região. Agora, a Defesa Civil tenta acessar o local, ainda alagado, para resgatar os idosos e levá-los para um abrigo montado em uma escola municipal da cidade que está recebendo a população afetada pela chuva.

DESABRIGADOS

Até o momento, são ao menos 312 desabrigados. Em alguns locais, a água chegou a atingir os três metros de altura, inundando casas inteiras. “Essas pessoas perderam praticamente tudo o que tinham em casa”, disse o Secretário de Governo Claudio Ferreti.

Com a situação crítica, doações estão sendo recebidas no arquivo da prefeitura, na Al. Cel. Otávio Brasil, 253 – B, das 9h às 17h. De acordo com as autoridades locais, entre os itens de maior necessidade estão água potável, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas, lençóis e alimentos não perecíveis. “Essas pessoas perderam praticamente tudo o que tinham em casa”, disse o Secretário de Governo Claudio Ferreti.

