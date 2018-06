STJ ordena devolução de passaporte a devedor que teve documento retido

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta terça-feira a devolução do passaporte a um devedor que teve o documento retido como forma de pressão para o pagamento do débito.

O caso acabou no STJ após decisão da primeira instância da Comarca de Sumaré pela retenção do documento, em 2017. O envolvido afirmou que a medida ofende sua liberdade de locomoção, que não poderia ser atingida em razão de uma dívida.

Na decisão do STJ, o relator do caso, o ministro Luis Felipe Salomão, considerou que a suspensão do passaporte é ilegal e arbitrária por restringir o direito de ir e vir de forma desproporcional. “A retenção do passaporte enseja embaraço à liberdade de locomoção do particular”, disse. O voto do relator foi acompanhado pelos demais quatro ministros da Quarta Turma do Tribunal.

Jurisprudência

A advogada Renata Cavalcante de Oliveira, sócia do Rayes & Fagundes Advogados, explica que tal prática teve início com o advento do artigo 139, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. O dispositivo concede ao juiz a possibilidade de adotar medidas indutivas e coercitivas para assegurar o cumprimento de uma ordem judicial. “Com base nessa interpretação, muitos advogados de credores passaram a pedir o bloqueio de documentos de devedores até que o pagamento da dívida fosse realizado. A medida em questão gerou muita polêmica. Muito embora tenha por finalidade atingir o resultado útil do processo, para muitos, viola direitos fundamentais como o de ir e vir”, analisa.

Ela ressalta que o Tribunal de Justiça de São Paulo se posicionou no sentido de que as execuções devem ser feitas sempre pelo meio menos gravoso para o devedor e que ele deve responder pelas suas dívidas somente com o patrimônio. “A decisão do STJ caminhou pelo mesmo sentido. Todavia, se por um lado a decisão garante o direito de ir e vir do devedor, por outro lado, acaba por diminuir recursos que satisfaçam o recebimento do crédito”, diz.

Por fim, explica que não é incomum se deparar com devedores que blindam completamente seu patrimônio, continuando a viver uma vida de luxo, sem, todavia, honrar com dívidas livremente assumidas. “Olhando sob esse aspecto é uma grande perda para os credores que não podem se valer de medidas, de fato, efetivas para forçar os devedores a honrar com suas obrigações”, avalia.

José Nantala Bádue Freire, da área civil do Peixoto & Cury Advogados, ressaltou o caráter específico da decisão. Para ele, “a decisão abre um precedente muito útil, pois define um escopo mais específico para o uso deste tipo de medida, esclarecendo que se trata de algo absolutamente excepcional, como parece mesmo ser o espírito do que resta previsto no Código de Processo Civil”. Segundo ele, a decisão foi muito focada no caso em concreto.

(Com Estadão Conteúdo)