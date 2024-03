SobeDesce: do Itamaraty ao Gabigol

SOBE

Itamaraty

O Ministério criticou em nota as manobras do regime Maduro contra a oposição na Venezuela, problema grave que o governo Lula vinha tentando ignorar.

Viagra

Um novo estudo indica que o remédio é capaz também de reduzir em 60% o risco de uma pessoa desenvolver Alzheimer.

STF

Melhorou a imagem do Supremo junto à população, fruto direto do empenho no inquérito sobre a tentativa de golpe. Segundo o Datafolha, a reprovação à Corte caiu dez pontos desde dezembro.

DESCE

Gabigol

O artilheiro do Flamengo foi suspenso por dois anos por fraude no exame antidoping. Ainda cabe recurso por parte do jogador.

Maconha

Com base em dados de 434 000 pessoas, pesquisa da Universidade da Califórnia em São Francisco mostrou que o uso diário da droga aumenta risco de infarto e derrame.

Casas Bahia

As ações da tradicional empresa de varejo despencaram após anúncio de um prejuízo líquido de 1 bilhão de reais no quarto trimestre de 2023.

Publicado em VEJA de 29 de março de 2024, edição nº 2886