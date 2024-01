SobeDesce: de Martin Scorsese a Eike Batista

SOBE

Favela

Após consulta a moradores, associações e prefeituras, o IBGE decidiu voltar a usar a nomenclatura. O termo havia caído em desuso há dezesseis anos nas publicações do órgão.

Martin Scorsese

Com sua décima nomeação ao Oscar, por Assassinos da Lua das Flores, ele se tornou o diretor vivo com maior número de indicações ao prêmio.

Haaland

Segundo o ranking do Football Benchmark, o atacante do Manchester City é o jogador mais caro do mundo, avaliado em mais de 190 milhões de euros.

DESCE

Eike Batista

Última companhia do empresário, a OSX entrou pela segunda vez em recuperação judicial, com dívidas estimadas em 7,9 bilhões de reais.

Antonio Denarium

O governador de Roraima teve o mandato cassado pela terceira vez por decisão da Justiça Eleitoral.

Energéticos

Um estudo realizado com mais de 50 000 estudantes da Noruega mostrou que o consumo ocasional de uma lata do produto já é suficiente para aumentar os riscos de insônia e piorar a qualidade do sono.

Publicado em VEJA de 26 de janeiro de 2024, edição nº 2877

Continua após a publicidade