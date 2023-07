SobeDesce: da HBO a Donald Trump

SOBE

Instituições Políticas

Pesquisa Ipec mostra que Congresso e partidos atingiram os seus recordes de confiança da população desde o início da série, em 2009. Já a Presidência teve a melhor taxa desde 2012.

HBO

A plataforma emplacou quatro títulos a melhor série de drama no Emmy (Succession, The White Lotus, The Last of Us e A Casa do Dragão) — última vez que isso ocorreu foi em 1992, com a NBC.

Paralímpicos

A um ano dos Jogos de Paris, o Brasil ganhou 47 medalhas no Mundial de Paratletismo e ficou em primeiro, à frente da China.

DESCE

Donald Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos anunciou que foi intimado pelo Departamento de Justiça a explicar a um júri qual foi a sua participação na invasão do Capitólio, em janeiro de 2021.

Gabriela Hardt

A juíza virou alvo de processo disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sob a suspeita de não ter tomado providências em relação a acusações feitas contra o ex-juiz Sergio Moro.

Técnicos de futebol

Com a demissão de Mano Menezes pelo Internacional, dez dos vinte clubes da Série A do Brasileiro trocaram de treinador.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2023, edição nº 2851