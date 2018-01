Sisu 2018: listas de aprovados são divulgadas pelo MEC

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na manhã desta segunda-feira, o resultado da edição 2018 do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), com as listas de aprovados para as vagas disponíveis em universidades públicas federais e estaduais. Foram oferecidas, ao todo, 236.601 vagas em 130 instituições de ensino superior.

As inscrições estavam abertas para os estudantes que participaram do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, não zeraram a redação e não se inscreveram como treineiros. A partir de hoje e até o dia 7 de fevereiro, aqueles não foram classificados para nenhuma das opções ou que foram selecionados para sua segunda opção podem se inscrever para participar da lista de espera.

Consulte o resultado no site do Sisu

As matrículas se iniciam nas instituições de ensino que ofertam as vagas a partir desta terça-feira. Os candidatos da lista de espera serão convocados para vagas remanescentes a partir do próximo dia 9 de fevereiro. Para saber sobre os documentos exigidos, os candidatos devem acessar os sites oficiais das instituições nas quais pretendem se matricular.