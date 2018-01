Enem teve 205 redações com desrespeito aos direitos humanos

Embora estivesse proibida de zerar as redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que desrespeitasse os direitos humanos, a organização da prova não ignorou esta situação. Segundo a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entidade que organiza a avaliação. Maria Inês Fini, foram identificadas 205 redações que se enquadraram nesse critério.

Ela explicou que o critério para zerar a redação é um pouco mais amplo. “O critério é não apresentar uma proposta de intervenção da realidade. Não é só desrespeitar os direitos humanos. É preciso, de fato, apresentar uma proposta para resolver o problema”, disse em entrevista coletiva nesta manhã em Brasília.

A regra era aplicada desde a edição de 2013 do Enem, mas no ano passado foi contestada pela Associação Escola Sem Partido, que obteve uma decisão favorável no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília. O entendimento foi mantido no Supremo Tribunal Federal pela presidente Cármen Lúcia. Na ocasião, o Ministério da Educação e o Inep informaram que não recorreriam da decisão — para Maria Inês, esta decisão foi importante para “apaziguar” os candidatos.

Ao todo, 309.157 redações foram zeradas (6,5% do total), a maioria por fuga do tema proposto, prova em branco ou cópia dos textos de apoio. O número é maior do que em 2016, quando 291.806 candidatos não somaram nenhum ponto. Com o tema “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”, a nota média da redação foi de 558 pontos — um pouco maior que no ano anterior (541,9 pontos). Houve, entretanto, uma redução no número de textos com a nota máxima (mil pontos), que caiu de 77 para 53 candidatos.

RESULTADOS POR ÁREA DE CONHECIMENTO

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Proficiência Mínima – 299,6

Proficiência Máxima – 788,8

Proficiência Média Geral – 510,2

Proficiência Média Concluintes – 506,5

Proficiência Média Egressos – 513,84

Proficiência Média Treineiros – 516,86

Proficiência Média dos Participantes Privados de Liberdade – 427,4

Redação

Redações Nota Zero – 309.157

Redações Nota Mil – 53

Proficiência Média Geral – 558,0

Proficiência Média Concluintes – 560,6

Proficiência Média Egressos – 556,9

Proficiência Média Treineiros – 570,6

Proficiência Média Participantes Privados de Liberdade – 423,0

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Proficiência Mínima – 307,7

Proficiência Máxima – 868,3

Proficiência Média Geral – 519,3

Proficiência Média Concluintes – 517,4

Proficiência Média Egressos – 522,24

Proficiência Média Treineiros – 526,68

Proficiência Média Participantes Privados de Liberdade – 433,7

Matemática e suas Tecnologias

Proficiência Mínima – 310,4

Proficiência Máxima – 993,9

Proficiência Média Geral – 518,5

Proficiência Média Concluintes – 522,3

Proficiência Média Egressos – 516,62

Proficiência Média Treineiros – 538,77

Proficiência Média Participantes Privados de Liberdade – 447,4

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Proficiência Mínima – 298,0

Proficiência Máxima – 885,6

Proficiência Média Geral – 510,6

Proficiência Média Concluintes – 508,4

Proficiência Média Egressos – 512,48

Proficiência Média Treineiros – 519,36

Proficiência Média Participantes Privados de Liberdade – 436,9