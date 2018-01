Universidade de Coimbra abre seleção para brasileiros com Enem

A Universidade de Coimbra, em Portugal, abriu a seleção para brasileiros que queiram se candidatar usando sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições vão até a próxima quarta-feira, 24.

Para se inscrever, os candidatos devem ter feito um dos três últimos exames do Enem (2017, 2016 ou 2015) e possuir diploma do Ensino Médio. A nota mínima aceita pela universidade na prova é 600.

Porém, as notas das diferentes áreas do conhecimento avaliadas pelo Enem têm pesos diferentes para cada curso na instituição portuguesa. “Cada curso tem um peso. Alguns valorizam mais a redação ou outras matérias, conforme a opção do curso pelo aluno”, explicou a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini, ao portal do MEC. Esses valores podem ser consultados na página da universidade na internet.

A Universidade de Coimbra é uma instituição pública, porém, diferentemente do Brasil, os estudantes devem pagar uma taxa de frequência semestral para cursar a faculdade.

Os alunos brasileiros também podem se candidatar aos processos de bolsa oferecidos pela instituição, mas passarão pelos mesmos critérios de seleção dos demais estudantes portugueses e de outras nacionalidades.

Os resultados dos candidatos selecionados no processo da instituição portuguesa serão divulgados em 2 de fevereiro. O diploma de curso superior da Universidade de Coimbra é revalidado pelo MEC. Ou seja, é reconhecido pelo Brasil.