Simone Tebet e o alerta: mulheres definem eleição

Por Maiá Menezes Atualizado em 2 out 2022, 23h05 - Publicado em 2 out 2022, 23h02

Depois da entrevista da ex-candidata do MDB à presidência Simone Tebet, ressaltando a relevância do voto feminino, o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, usou seu discurso para exaltar as mulheres. Em uma disputa no segundo turno entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), o voto feminino será decisivo. Castro afirmou que reforçará políticas públicas em favor das mulheres.

Após o resultado da corrida eleitoral de hoje nas urnas, Tebet informou ainda que em “48 horas” se pronunciará sobre o segundo turno. Mesmo sem candidato no Rio nesta segunda etapa da disputa, a campanha de Lula entende, assim como Tebet, que o voto das mulheres será importantíssimo. Afinal, há algo em comum entre Lula e Bolsonaro.