Show de Roger Waters no Brasil na mira do Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça recebeu, no último dia 29, pedido do Instituto Memorial do Holocausto para que o cantor Roger Waters , que fará no Brasil sua turnê de despedida do show This is not a Drill , seja monitorado pela Polícia Federal e pela Polícia Civil. O motivo: o fato de o ex-vocalista do Pink Floyd ter vestido, recentemente, roupa com referências nazistas em show em Berlim, na Alemanha. No Brasil, os shows estão marcados para ocorrer ocorrer no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, em outubro e novembro.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, sedundo o jornal O Globo, teria avisado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux que, caso Roger Waters use novamente vestimentas referentes ao nazismo, será preso. Em Berlim, o cantor vestiu um sobretudo preto com referências nazistas e usou uma metralhadora falsa, com que fingia disparar tiros. Pelo gesto, está sendo investigado pela polícia alemã.