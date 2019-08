Sequestro de ônibus no Rio tem repercussão internacional

O sequestro de um ônibus de passageiros na ponte Rio-Niterói, no estado do Rio de Janeiro, tornou-se notícia de repercussão mundial nesta terça-feira, 20. O caso foi acompanhado pelas agências internacionais com sucursais no Brasil e suas informações foram propagadas pelos principais meios do exterior.

A CNN publicou em seu portal na internet um vídeo com as imagens do sequestro e situou o crime em um mapa para facilitar a compreensão de seus leitores. A BBC igualmente publicou a notícia, ainda que de forma sucinta -se até o momento terminou por volta das 9h da manhã desta terça-feira, 20.

O jornal argentino La Nación destacou em seu portal a morte do sequestrador por um franco-atirador da Polícia Militar e o fato de o criminoso ter se apresentado como policial e ter nas mãos uma arma de brinquedo.