São Paulo segue como cidade mais populosa; veja maiores e menores

O Censo 2022, divulgado nesta quarta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que a capital paulista segue como o município mais populoso do país, com 11.451.245 habitantes. Por outro lado, é também no estado de São Paulo onde se concentram duas das cidades com menos habitantes, o que mostra a concentração populacional na Região Metropolitana do estado.

De 2010, quando foi realizado o Censo anterior, até aqui, a cidade de São Paulo ganhou pouco mais de 197,7 mil habitantes, o que significa um aumento de 1,8%. A capital paulista é também a cidade com mais domicílios: agora são 4.996.495, um aumento de 27%.

O top 10 cidades mais populosas é dominado por capitais. Tem ainda Rio de Janeiro, com 6.211.423 habitantes e que teve redução de 1,7%; Brasília, com 2.817.068, um aumento de 9,6%; e Fortaleza, com 2.428.678 (-1%), completando as quatro primeiras posições.

A capital baiana Salvador, quinta colocada, registrou a maior queda entre os primeiros do ranking, com 2.418.005 habitantes e redução de -9,6%. Belo Horizonte tem agora 2.315.560 habitantes (-2,5%), seguido por Manaus, na sétima colocação, com 2.063.547, um aumento de pouco mais de 1,8 milhões de habitantes e um crescimento de 14,5%. O oitavo lugar é Curitiba, com 1.773.733 (+ 1,2%), antes de Recife, com 1.488.920 (-3,2%) e Goiânia, outra capital que teve aumento populacional acima da média (10,4%) e agora tem 1.437.237 habitantes.

Do outro lado da tabela, estão municípios cuja população não chega sequer à casa dos mil habitantes. É o caso de Serra da Saudade, município mineiro que fica a 230 km da capital do estado. A população da cidade é de apenas 833 habitantes. De 2010 até aqui, houve um aumento de 18 pessoas residindo ali.

O município de Borá,no interior paulista, vem em seguida, com 907 habitantes. Lá, o crescimento foi mais expressivo proporcionalmente, de 12,7% — ou seja, um aumento de 102 pessoas. Depois está Anhanguera, em Goiás, com 924 habitantes (-9,4%).

Passando a casa dos mil, estão Araguainha (MT), com 1.010 (-7,8%); Nova Castilho (SP), com 1.062 (-5,6%); Cedro do Abaeté (MG), com 1.081 (-10,7%); André da Rocha (RS), com 1.135 (-6,7%); Oliveira de Fátima (TO), com 1.164 (12,2%); União da Serra (RS), com 1.170 (-21,3%); e São Sebastião do Rio Preto (MG), com 1.259 (-21,9%), fechando o top10.

Continua após a publicidade

Siga