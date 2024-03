Saiba o que aconteceu com a gata filhote abandonada e atropelada no DF

Na última terça-feira, 12, um vídeo viralizou com uma mulher flagrada abandonando um filhote de gato em Taguatinga, no Distrito Federal. Chamou a atenção a crueldade da ação, registrada por uma câmera de segurança, já que a gatinha ainda tenta alcançar o carro branco, mas é atropelada pela roda de trás do carro e deixada ferida na pista de asfalto, sem qualquer socorro por parte da mulher e do motorista, que preferiram ignorar a situação e fugir.

A gata foi resgatada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Animais (DRCA) e levada a uma clínica veterinária, que prestou o primeiro atendimento e constatou que, apesar dos ferimentos, não precisaria passar por cirurgia. Em seguida, o animal, de cerca de sessenta dias, foi levada para o Hospital Veterinário Antônio Clemenceau, onde permanece internada, recebendo os medicamentos e cuidados necessários.

“Graças a Deus, ela está bem”, disse Ana Paula de Vasconcelos, advogada especialista em direitos dos animais, a VEJA. “Além do meu trabalho, também realizo resgate de animais como cães e gatos. No caso desta gatinha, assim que recebi o vídeo e a ligação do policial que havia atendido o chamado, autorizei que fosse levado à clínica para o primeiro atendimento por estar mais perto do local. Em seguida, ela foi encaminhada para o Antônio Clemenceau, que é referência no Distrito Federal e com quem temos parceria”, contou ela, que é legalmente constituída como fiel depositária da gatinha pela DRCA.

De acordo com a especialista, a gatinha ainda não tem previsão de alta e teve todos os exames repetidos. “Embora ela não tenha precisado de cirurgia, teve uma lesão na pelve e está com incontinência fecal”, diz Ana Paula. Mesmo com o impacto da violência, ela teve sua parte motora preservada e está com a parte ortopédica estabilizada.

“Ela foi avaliada pelo ortopedista Rafael Alves, que já conhecemos. Ele acredita que ela vá se recuperar, mas precisa de acompanhamento já que se trata de um filhote, que tem menos defesas do que um animal adulto. É muito pequenina”, completa a advogada sobre a gatinha, que pesa 600 gramas e recebeu o nome de Madalena.

Continua após a publicidade

A Polícia Civil do Distrito Federal informou que ela foi acolhida pelo Projeto Adoção São Francisco e tão logo receba alta, será encaminhada para adoção responsável. “Mas ainda não também não temos previsão”, afirmou a advogada.

Autora foi indiciada e multada

Em depoimento, a autora do crime, que se apresentou na delegacia sob alegação de que estava sofrendo ameaças na internet, contou que a filha pegou a gatinha em uma concessionária em Águas Lindas de Goiás, enquanto ela via os carros. Ao retornar para o DF em um veículo de aplicativo, ela pediu que o motorista parasse na região de Taguatinga, onde abandonou o animal.

A mulher e o motorista de aplicativo foram indiciados pela lei de maus tratos contra animais, um crime com pena de prisão de dois a cinco anos de prisão, no caso de cães e gatos. Além disso, a autora foi multada pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e deve receber uma multa do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) no valor de até 40 salários mínimos. “Já foi feita uma denúncia. As pessoas têm que entender que os crimes contra animais não podem e nem saem impunes”, finalizou Ana Paula.

Continua após a publicidade

Veja o vídeo do abandono e atropelamento da gatinha Madalena:

Internada, veja como a gatinha Madalena se encontra nesta sexta-feira, 15:

Continua após a publicidade