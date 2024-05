RS tem alerta para risco ‘muito alto’ de inundações neste sábado

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta nesta sexta-feira, 17, de risco “muito alto” para inundações em três mesorregiões do Rio Grande do Sul neste sábado: Centro-Oriental, Sudeste Rio-Grandense e Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo o órgão, uma das bacias hidrográficas em situação crítica é a do Lago Guaíba, “que recebe toda água que se desloca pelas bacias dos Rios Jacuí, Taquari-Antas, Caí, Sinos e Gravataí, todas ainda com níveis dos rios elevados”.

Com o tempo mais seco na região, o nível do Guaíba vem caindo nos últimos dias. O lago registrou 4,58 metros nesta sexta, no monitoramento da Agência Nacional de Águas (ANA) feito por volta das 21h.

A outra bacia em situação crítica é a da Lagoa dos Patos. Segundo o Cemaden, os municípios banhados pela laguna “permanecem com ocorrência dos processos de inundação devido ao deflúvio proveniente do Lago Guaíba para a Lagoa dos Patos e, ocasionalmente, agravado pelas condições dos ventos”.

O risco de inundação é moderado na mesorregião Nordeste Rio-Grandense.

Balanço da Defesa Civil

Desde o início das enchentes, o estado contabiliza 154 mortos, 94 desaparecidos e 806 feridos, de acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil às 18h desta sexta. A tragédia afetou de alguma forma mais de 2,3 milhões de pessoas e 461 municípios, o que corresponde a 92% do total de cidades gaúchas (497). Mais de 618 mil pessoas estão fora de casa, dentre as quais 78.165 estão em abrigos.