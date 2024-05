RS emite novos alertas de ‘inundação severa’ para regiões do Taquari e Caí

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alertas na tarde deste domingo, 12, para moradores da região do Vale do Taquari, uma das mais afetadas pelas fortes chuvas que acomete o estado gaúcho, e também para residentes próximos ao rio Caí. O Taquari desagua no Guaíba, em Porto Alegre, que pode voltar a superar 5 metros. “O Rio Taquari, que já está em cota de inundação, apresentará elevação significativa de seus níveis até segunda-feira. Ocorrerão inundações severas gerando mais transtornos à população, especialmente em áreas já atingidas recentemente”, diz a nota. DEFESA CIVIL RS: Alerta rio Taquari com risco de inundação severa. Evite áreas de risco, busque locais seguros. Emergência ligue 190/193.

Orientação: quem mora em regiões próximas à Lagoa, ou em áreas com histórico de alagamentos ou inundações deve sair com antecedência pic.twitter.com/na5HQIotOc — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) May 12, 2024 A orientação do órgão para quem mora em regiões próximas ou em áreas com histórico de alagamentos ou inundações é sair com antecedência, de “forma ordenada, buscando um local seguro para permanecer.”

Projeções realizadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) apontam que o nível do Guaíba pode bater um novo recorde ao checar a 5,5 metros entre segunda (13) e terça (14). As medições mais recentes, deste domingo (12), indicam que o nível está em 4,65 metros.

Segundo o balanço mais recente da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado no início da tarde deste domingo, as inundações no estado já deixaram 143 mortos, 135 desaparecidos e 806 feridos.

ATENÇÃO MORADORES DO VALE DO CAÍ O Rio Caí, que já está em cota de inundação, apresentará elevação significativa de seus níveis até segunda-feira. Ocorrerão inundações severas gerando mais transtornos à população, especialmente em áreas já atingidas recentemente. pic.twitter.com/foq2c276Gx — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) May 12, 2024