‘Estúdio VEJA’ recebe o jornalista Rogério Pagnan, autor de ‘O Pior dos Crimes – A História do Assassinato de Isabella Nardoni‘ (Record, 2018). Rogério Pagnan reuniu laudos, depoimentos e se debruçou sobre o caso por cinco anos. Ele esmiúça o trágico acontecimento e levanta pontos duvidosos presentes na investigação que colocam em xeque a autoria do crime. “Algumas provas policiais que foram apresentadas dizem o contrário da versão oficial, que ficou sacramentada no imaginário popular”. Acompanhe a entrevista no Podcast de VEJA: