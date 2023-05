Rio sediará o G20 em 2024

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) anunciou que a cúpulado G20 acontecerá no estado do Rio em 2024. Será a estreia do Brasil como anfitrião do encontro, que reúne os líderes globais das economias mais fortes do mundo. A presidência do G20 é atualmente ocupada pela Índia, ma o Brasil assumirá a função em dezembro deste ano.

Castro comemorou a escolha: “É oficial! O RJ sediará o encontro da cúpula dos chefes de estado do G20 no próximo ano. As 20 maiores potências experimentais serão reunidas e, serão convidadas mais 10 nações, totalizando 30”, escreveu Castro.

Para assumir o comando, as prioridades na agenda econômica devem incluir recursos para o desenvolvimento sustentável.