Rio: Justiça bloqueia 2 bilhões de reais destinados a Petrópolis

Dez meses se passaram desde os deslizamentos do Morro da Oficina, em Petrópolis, região serrana do Rio, e pouco foi feito desde então. A constatação levou a Justiça fluminense a determinar, no último dia 30, o bloqueio de dois bilhões de reais do governo do estado que seriam utilizados em obras na cidade. O valor, proveniente da concessão da Cedae, a companhia de águas, privatizada em agosto de 2021, ainda não contemplou as 130 intervenções urbanas para mitigar os danos causados pelas chuvas. O juiz Jorge Luiz Martins Alves, da 4ª Vara Cível, solicitou que a prefeitura e o governo do estado tomem medidas urgentes para prevenir acidentes e danos causados pelas chuvas de verão que se aproximam.

A Procuradoria Geral do Estado disse ainda não ter sido notificada da decisão. “O governo esclarece que as obras nas ruas citadas já estavam previstas no cronograma de investimentos para a recuperação de Petrópolis. A previsão é que as licitações sejam publicadas nas próximas semanas”, elucidou o órgão.