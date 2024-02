Representando os EUA, Blinken se reúne com Lula e Milei na próxima semana

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, viajará para Brasília, Rio de Janeiro e Buenos Aireis, na Argentina, entre 20 e 23 de janeiro, anunciou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, nesta sexta-feira, 16. Na capital brasileira, Blinken participará de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na qual serão discutidos temas “bilaterais e globais”, enquanto no Rio ele participará do encontro de chanceleres do G20.

Em Brasília, Blinken conversará com Lula sobre a “Reunião de Ministros das Relações Exteriores do G20 no Rio de Janeiro”, a “Parceria Brasil-EUA pelos Direitos dos Trabalhadores” (anunciada no ano passado), a “cooperação na transição para a energia limpa” e comemorações do bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, adiantou Miller.

Já no encontro dos chanceleres do G20, realizado entre os dias 21 e 22, no Rio de Janeiro, e liderado pelo ministro Mauro Vieira, Blinken tem uma agenda mais global. Segundo Miller, ele buscará movimentar esforços humanitários à população do Haiti, que enfrenta a pior onda de violência em dois anos devido a um conflito entre gangues. Mais de 300 membros das quadrilhas foram mortos e 806 civis inocentes ficaram feridos, estimam as Nações Unidas. A entidade busca angariar US$ 674 milhões (cerca de R$ 3,3 bilhões) para atender os haitianos ao longo do ano.

Blinken também deve incentivar líderes a “aumentar a paz e a estabilidade, promover a inclusão social, reduzir a desigualdade, acabar com a fome, combater a crise climática, promover a transição para a energia limpa e o desenvolvimento sustentável e tornar a governança global mais eficaz”.

Brasil no comando

De acordo com o comunicado de Miller, o diplomata reforçará ainda “o apoio dos Estados Unidos” à liderança brasileira no G20, que reúne as maiores economias mundiais.

Em novembro, o Rio de Janeiro sediará a 19ª cúpula do grupo, à qual comparecerão chefes de Estado e de governo dos países integrantes: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além da União Europeia.

Os hermanos

Na capital argentina, Buenos Aires, o secretário de Estado americano se encontrará com o presidente do país, Javier Milei, para tratar do “compromisso compartilhado com os direitos humanos e a governança democrática, minerais críticos e o fortalecimento de investimentos e comércio”.

Comparado ao ex-presidente americano, Donald Trump, o ultradireitista argentino escolheu os Estados Unidos como destino para sua primeira viagem internacional oficial, em novembro. Na ocasião, ele participou de uma bilateral com Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional do governo Biden.