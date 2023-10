Rebeca Andrade conquista o ouro no salto no Mundial de Ginástica Artística

Atualizado em 7 out 2023, 12h37 - Publicado em 7 out 2023, 12h27

Por Sofia Cerqueira Atualizado em 7 out 2023, 12h37 - Publicado em 7 out 2023, 12h27

Maior destaque na equipe brasileira de ginástica artística, Rebeca Andrade conquistou neste sábado, 7, medalha de ouro no salto durante o Mundial da modalidade na Antuérpia, Bélgica. Em uma decisão emocionante, a atleta de 24 anos obteve uma média de 14,750, superando a americana Simone Biles, maior medalhista de mundiais da história, que fechou a pontuação com 14,549. O terceiro lugar coube à sul-coreana Yeo Seo-Jeong, com 14,416 na prova.

Rebeca chega ao lugar mais alto do pódio um dia depois de ter conquistado a prata no individual geral, perdendo o ouro justamente para Simone Biles. Com a medalha deste sábado, a ginástica brasileira torna-se bicampeã mundial neste aparelho. “Esse ouro significa que nosso trabalho continua dando certo, tanto parte técnica como mental e física. Trabalho de todo mundo para eu conseguir controlar minha mente e meu corpo. Deu tudo certo”, disse, após a prova.

Na prova deste sábado, a atleta brasileira nascida em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, fez o primeiro salto (o Cheng) com uma chegada cravada. O ótimo desempenho lhe valeu 15,000 pontos, maior nota da final e da atleta no Mundial. No segundo salto, ela precisava apenas de 14,100 para conquistar o ouro, mas obteve 14,500 ao cravar novamente sua apresentação. A ginasta americana, por sua vez, repetiu o salto “Biles II”, mas desta vez não conseguiu completar o movimento ao aterrissar, caiu na execução e terminou em segundo.

As brasileiras ainda têm chances de conquistar mais medalhas no Mundial da Antuérpia. Neste domingo, Rebeca volta a enfrentar Simone Biles em sua prova mais esperada, a de solo. Sua nova coreografia, que mantém um trecho do hit “Baile de Favela” e agora ganhou trechos das músicas “Movimento da Sanfoninha”, também de Anitta, e de “End of Time”, de Beyoncé, é uma grande esperança de ouro. A atleta brasileira Flávia Saraiva é outra uma grande promessa no solo. Rebeca ainda disputa neste domingo a final da trave.

Continua após a publicidade