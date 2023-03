Quem é o líder da quadrilha que planejava sequestrar Moro

Responsável pela organização, financiamento e planejamento da empreitada que tinha como objetivo sequestrar o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e sua família, Janeferson Aparecido Mariano tem três apelidos no mundo do crime: Nefo, NF e Dodge. Membro da chamada “Sintonia Restrita” da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), ala responsável por atentados e resgates de presos, Nefo não se envolve em outras empreitadas da quadrilha, como sequestros e execuções de inimigos. A exceção é o tráfico de drogas, segundo investigadores.

Na ação frustrada pela Polícia Federal na quarta-feira, 22, Nefo foi preso em São Paulo, assim como sua namorada, Aline de Lima Paixão, e outras sete pessoas. Uma ex-esposa e uma mulher apontada como amante do chefe do bando também estão entre os detidos preventivamente.

No processo que corre na 9° Vara Federal de Curitiba, a participação de Janeferson na empreitada frustrada é detalhada pela PF, que mapeou bens e imóveis do acusado em nome de terceiros. “Não há dúvidas da aplicação dos valores oriundos do tráfico de drogas e da associação para o tráfico de drogas de Janeferson para o financiamento das atividades criminosas na cidade de Curitiba/PR, sendo que o patrimônio identificado em nome de terceiros é parte vital das ações policiais para a completa desarticulação dos crimes em apuração, notadamente porque com a prisão dos líderes, esse patrimônio é novamente absorvido pela orcrim [organização criminosa] para continuar a prática dos mesmos delitos”, dizem os investigadores, no pedido de prisão preventiva da quadrilha.

Com a apreensão do celular de Nefo e de outros acusados, a Polícia Federal encontrou a imagem de um cofre e de anotações sobre os preparativos da ação contra o senador Moro. Também localizou detalhes de como a quadrilha planejava a execução do plano. Para não chamar a atenção de algum terceiro que pudesse ter acesso às mensagens, os sequestradores utilizaram códigos. Sergio Moro, por exemplo, era Tokio. A palavra sequestro virou Flamengo. Outra palavra, ação, era Fluminense. A polícia tenta decifrar outras nomenclaturas.

Na audiência de custódia, o líder do bando pediu para não ficar preso no Paraná, com receio de confrontos com inimigos. A solicitação não foi aceita.

Custo

Outra imagem que chamou a atenção dos investigadores foi sobre a contabilidade da empreitada. Estima-se que a operação desbaratada pela PF tenha custado 3 milhões de reais. Veja abaixo os números, representados em dólar.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade