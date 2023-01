Queda de barreira bloqueia trecho da Dutra em Barra Mansa

A queda de uma barreira no km 285 da Rodovia Presidente Dutra neste sábado, 7, interrompeu o trânsito em um trecho da pista sentido São Paulo-Rio de Janeiro, na altura do município fluminense de Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 2h da madrugada, próximo ao bairro Vila Ursulino, e ainda não há previsão de liberação da via.

Segundo a CCR Rio SP, que administra a rodovia, a interdição fez com que o fluxo de automóveis fosse desviado para a pista contrária entre os kms 283 e 286, onde o trânsito flui em mão dupla. “Os veículos que estão no congestionamento com o apoio de sinalização estão dando ré gradativamente para acessar o desvio”, informou a concessionária a VEJA. Por conta do remanejamento do trânsito, a região registrava, às 14h, 20 kms de lentidão no sentido Rio de Janeiro.

O acidente aconteceu na madrugada, quando pedras da encosta da pista deslizaram por conta da chuva e bloquearam a estrada. Uma carreta chegou a ser atingida, mas o motorista não ficou ferido. A recomendação da concessionária é que os motoristas tenham cautela ao transitar pela região.