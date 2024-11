Qual o tema da redação do Enem 2024?

O ministro da educação Camilo Santana divulgou, na tarde deste domingo, 3, que o tema da redação do Enem 2024 é “desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. A primeira fase do exame começou às 13h30 e contemplará, além da redação, questões de ciências humanas e linguagens e códigos.

Como é a redação do Enem é avaliada?

A prova de redação exige a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas. Além da situação-problema, o aluno ainda conta com textos motivadores e é incentivado a incorporar conhecimentos próprios sobre o tema. Cinco competências são avaliadas:

Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa

Compreensão da proposta de redação e aplicação dos conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa

Seleção, relacionamento, organização e interpretação das informações, fatos, opiniões e argumentos para a defesa do ponto de vista

Demonstração de conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação

Elaboração da proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos

Candidatos que fugirem do tema, redigirem prosas com menos de sete linhas, incluírem trechos desconexos, desobedecerem a estrutura textual ou desrespeitarem a seriedade do tema terão a redação zerada.

Mais cedo, ao lado do presidente Lula, o ministro comemorou a alta adesão dos alunos do ensino médio ao exame. Segundo ele, houve mais de 4,3 milhões de inscrições no Enem deste ano, um aumento de 27% em relação ao ano de 2022. Santana celebrou ainda a alta taxa de adesão de alunos do último ano do ensino médio, que chegou a 100% em alguns estados do Norte e do Nordeste, e passou dos 80% no Rio Grande do Sul, onde os alunos foram isentos das taxas. A prova contará ainda com a participação de mais de 10 mil pessoas com idade acima dos 60 anos.

Lula evitou comentar sobre temas não relativos ao exame e disse que a educação é “símbolo da independência” e o caminho para um país mais competitivo em um mundo mais desenvolvido.

(Com Agência Brasil)