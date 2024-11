Ao lado de Lula, Camilo Santana comemora impacto do pé-de-meia no Enem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a sala de situação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 3. Ao lado do petista, o ministro da Educação, Camilo Santana, comemorou os números de inscrições confirmadas para a prova, utilizada no processo seletivo de universidades públicas e privadas no país. Ele atribuiu as estatísticas superlativas parcialmente ao pé-de-meia, programa de incentivo financeiro-educacional a estudantes da última fase do ensino básico.

Segundo o ministro, houve mais de 4,3 milhões de inscrições no exame deste ano, um aumento de 27% em relação ao ano de 2022. Ele celebrou ainda a alta taxa de adesão de alunos do último ano do ensino médio, que chegou a 100% em alguns estados do Norte e do Nordeste, e passou dos 80% no Rio Grande do Sul, onde os alunos foram isentos das taxas. A prova contará ainda com a participação de mais de 10 mil pessoas com idade acima dos 60 anos.

“Significa que nós estamos no caminho certo e que vamos fazer esse país dar certo”, disse Lula. “A gente tem consciência que o Brasil só será um país competitivo com o mundo mais desenvolvido, só será um país rico na hora que a gente estiver exportando sabedoria e inteligência. Isso é, efetivamente, o aprimoramento de vocês no estudo, na universidade. Por isso o Enem é sagrado”, afirmou.

“A educação é um símbolo de independência, de homem e de mulher. Do homem porque ele vai ter uma profissão vai poder ganhar mais, vai poder cuidar da sua família, vai poder viver mais dignamente. Da mulher porque a profissão, ela significa independência. A mulher não precisa se sujeitar a chatice de ninguém”, acrescentou o presidente.

O sucesso da campanha desse ano foi atribuído parcialmente ao pé-de-meia, que concederá uma parcela adicional aos alunos que concluírem as duas fases do exame. Lançado em novembro de 2023, o programa da uma bolsa de 200 reais a estudantes do ensino médio que comprovarem matrícula e frequência no ensino médio e forem beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

O que mais disse o Presidente Lula?

Ao final da primeira fala do Ministro à imprensa, o presidente foi requisitado a comentar sobre corte de gastos. Em resposta, ele disse que não comentaria assuntos que não fossem educação. “Nem Estados Unidos, nem Venezuela, nem Nicarágua, nem Rússia, nem China”, disse. “Hoje o assunto é Enem.”

Na tarde de sábado, às vésperas do exame, Lula postou dicas em suas redes para os alunos do ensino médio que prestarão a prova.

Os pedidos de manifestação do Presidente ocorrem em momento de tensões. Além da força da centro-direita demonstrada nas últimas eleições municipais, o governo sofre pressão por corte de gastos, vê o valor do dólar em alta e assiste a disputa pela presidência da câmara dos deputados.