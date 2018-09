Professor é humilhado por alunos em escola no interior do Rio; veja vídeo

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o professor Thiago dos Santos Conceição sendo humilhado e agredido em uma sala de aula no Ciep Municipal Mestre Marçal, em Rio das Ostras, no interior do Rio de Janeiro, na última terça-feira.

A filmagem, de pouco mais de três minutos, mostra alunos ofendendo o professor durante a aplicação de uma prova. “Vai matar o professor, cara? Faz isso não. O cara te dá aula, o cara é maneiro”, diz um dos adolescentes envolvidos no episódio. “O cara nunca mais vai dar (aula)”, rebate outro aluno.

Esse mesmo aluno, que não foi identificado, aparece em outro trecho do vídeo arremessando uma pochete contra o professor, que escrevia uma mensagem na lousa. Thiago questiona o jovem se a intenção era acertá-lo, e outro adolescente responde: “Pera aí que agora vai acertar”.

O aluno que arremessou o objeto contra o docente ainda amassou sua prova na frente de Thiago, além de ter tentado destruir as provas de outros colegas. Em um momento do vídeo, ele mastiga um pedaço da prova. “Aí, professor, acabou a prova”, debocha um dos jovens.

Um terceiro adolescente é visto no vídeo quebrando o quadro negro da sala de aula, enquanto é incentivado por seus companheiros de classe.

Segundo nota da Secretaria de Comunicação de Rio das Ostras, o professor relatou o ocorrido e pediu transferência de turma, manifestando o desejo de continuar na escola. Diz, ainda, que foram tomadas as “medidas disciplinares cabíveis, todas de acordo com a legislação federal e o regimento escolar”.

Leia a íntegra do documento abaixo:

A Prefeitura de Rio das Ostras informa que a nova administração municipal, empossada há dois meses, tem priorizado a Educação e tentado sanar os problemas encontrados nessa área. A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer só foi informada da ocorrência no dia 18, quando o professor relatou o fato e requereu mudança de turma, porém, manifestando o desejo de continuar na escola. O professor foi orientado a registrar os fatos na Ouvidoria, sendo atendido pela Subsecretária de Educação. A Secretaria tomou as providências cabíveis e o professor foi informado sobre seu remanejamento de turma e a intervenção que seria feita na unidade escolar com os alunos. Além disso, será ofertado orientação jurídica e apoio psicológico ao professor.

Quanto aos alunos, foram tomadas as medidas disciplinares cabíveis, todas de acordo com a legislação federal e o regimento escolar. A Secretaria informa, ainda, que está implantando na Rede Municipal de Ensino o Projeto de Mediação de Conflito no Ambiente Escolar, formado por Equipe Multidisciplinar composta por psicólogo, assistente social e orientador educacional. O objetivo é dar suporte às unidades escolares e aos seus profissionais.