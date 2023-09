Primavera traz onda de calor e altas temperaturas em quase todo o Brasil

A chegada da Primavera, que começou oficialmente na madrugada deste sábado, 23, deve trazer também uma forte onda de calor, de acordo com meteorologistas. O aumento das temperaturas, sentido especialmente em regiões do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste já neste fim de semana, deve fazer com que o domingo também seja de clima intenso, tendência que se estende para as próximas semanas. Isso acontece porque uma grande massa de ar seco e quente se intensifica sobre o Brasil, associada a presença de uma alta pressão atmosférica sobre o interior do país que dificulta o crescimento de grandes nuvens e a ocorrência de chuva. O cenário só deve ser distinto no Sul do país, já que, segundo o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), a previsão indica maior probabilidade de chuva acima da média histórica em decorrência dos impactos que o fenômeno El Niño pode causar na região.

Especialmente nesta primeira semana da estação, e ao longo do mês de setembro, segundo o Climatempo, especialmente áreas do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste deverão ter temperaturas muito altas, o que também deve afetar outras regiões, com intensidade um pouco menor. A expectativa é de um cenário com temperaturas iguais ou acima dos 40°C por vários dias, o que pode atingir, inclusive, regiões no oeste e norte de São Paulo, além do oeste de Minas Gerais.

Em Cuiabá, as temperaturas devem chegar aos 42ºC. Especialmente no Mato Grosso, que dever ser o estado mais quente do país, há outros locais em que os termômetros podem atingir os 44ºC. Na capital carioca, a máxima é de 41ºC e, na capital paulista, de 40ºC. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, há previsão de chuva forte, assim como na serra, litoral e no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O cenário visto no Sul do país vai na contramão do clima mais seco, tendência para o restante do Brasil.

Com isso, meteorologistas também preveem novos recordes de temperatura, em patamar próximo do que foi visto na primavera de 2020, quando fortes temperaturas também atingiram o país. Naquele ano, por exemplo, cidades do interior paulista como Registro, Barretos e Ibatinga superaram os 42º C. O recorde no estado, segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de 43,5ºC registrados no município de Lins, no dia 7 de outubro daquele ano.

