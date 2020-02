Previsão para SP e RJ é de pancadas de chuva até o fim de semana

As chuvas que atingem São Paulo e Rio de Janeiro devem permanecer, no mínimo, até o fim de semana. Nos últimos dias, as tempestades deixaram regiões dos dois estados em estágio de atenção.

Segundo o site de meteorologia Climatempo, o tempo seguirá instável em São Paulo nesta terça-feira. Na Grande São Paulo, no litoral, no Vale do Paraíba e nas regiões de Campinas e de Sorocaba a chuva pode ocorrer a qualquer hora. As outras regiões do estado de São Paulo devem ter pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.

Até a sexta-feira 7, há possibilidade de chuva forte em todas as regiões do estado. Na capital paulista, apenas entre 9h do sábado e 9h da segunda-feira, já choveu 129,7 mm, o que corresponde a 53% da chuva prevista para todo o mês de fevereiro.

Na noite de domingo 2 e no fim da tarde da segunda-feira 3, o Rio de Janeiro entrou em estado de atenção por causa das chuvas. Na segunda, os pousos chegaram a ser suspensos no aeroporto Santos Dummont por volta das 18h. Nesta terça-feira, informa o Climatempo, há 90% de chances de chuva na região central do estado. Para os próximos dias, a tendência é que, durante o dia, haja sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora.

No fim de semana, a previsão é de sol com aumento das nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, no sábado e no domingo.