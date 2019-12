Prefeitura do Rio volta atrás e suspende bloqueio de pagamentos

Dois dias depois de suspender todos os pagamentos e movimentações financeiras da Subsecretaria de Tesouro até segunda ordem, a Prefeitura do Rio voltou atrás e revogou a medida, que havia sido publicada no Diário Oficial. O dinheiro seria usado para o pagamento de salários e da segunda parcela do 13º de servidores públicos, além de contratos com as Organizações Sociais de Saúde.

A Secretaria Municipal de Fazenda informou que retomou nesta quinta (19) os pagamentos para não atrasar o andamento do calendário. O pedido foi feito um dia antes da publicação da decisão no Diário Oficial, previsa para sexta (20). Segundo a prefeitura, a suspensão dos pagamentos tinha como objetivo a organização das contas públicas. Por lei, este pagamento deve ser feito integralmente até o dia 20 de dezembro.

Na semana passada, o Tribunal Regional do Trabalho determinou o pagamento de 300 milhões de reais das contas do município para o pagamento de profissionais da saúde, que estão em greve em razão de atrasos nos salários de outubro, novembro e 13º.