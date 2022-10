Pesquisas sobre abstenção são maiores que na última eleição

Durante todo o segundo turno das eleições de 2022, uma das maiores preocupações das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e de Lula (PT) é em relação aos não-votantes e indecisos, uma vez que os apoiadores de ambos os espectros se apresentam como massa consolidada nas pesquisas de intenção de votos. Mediante esse cenário, deve ser preocupante ao pleito dos presidenciáveis o aumento do número de pesquisas de internautas pelos termos “quanto custa a multa para não votar?” e “multa para não votar”, apontado pela empresa Bites, especialista em interpretação do universo digital.

As buscas na ferramenta do Google, comparadas ao mesmo período da última eleição presidencial, são 1,3 vezes maior do que em 2018, indicando um fluxo favorável a abstenção entre os eleitores, aponta o método Bites. São Paulo, maior colégio eleitoral do país, com cerca de 34 000 000 de votantes, as pesquisas sobre o valor da multa em caso de abstenção são 2,3 maiores do que na eleição presidencial de 2018. Nos estados da Bahia e de Minas Gerais, outros importantes colégios eleitorais do país, as buscas são, respectivamente, 2 e 1,6 vezes maiores que no pleito de quatro anos atrás.

No primeiro turno, de acordo com a metodologia da Bites de identificar movimentações acerca da abstenção, os resultados indicados pela empresa mostravam que as buscas a respeito da multa em decorrência de não votação era compatível com as feitas em 2018. O valor da multa para quem não for votar é de, atualmente, 3,51 reais.