Pastor Anderson do Carmo, marido de deputada é morto a tiros em casa

O pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal e cantora gospel Flordelis, do PSD do Rio de Janeiro, foi assassinado a tiros na garagem de casa, na madrugada deste domingo, em Pendotiba, Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

A deputada estava com o marido no momento do crime. Eles haviam acabado de chegar em casa de carro, por volta das 4 horas, quando Anderson foi morto.

De acordo com familiares, o casal voltava de uma confraternização quando a deputada percebeu que o veículo dirigido por Anderson estava sendo perseguido por duas motos. Quando já haviam chegado em casa, a vítima disse que voltaria à garagem para buscar algo que havia esquecido no carro. Momentos depois, tiros foram ouvidos e Anderson foi encontrado ferido. Ele chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia diz que a hipótese de latrocínio “vai se afastando” conforme a investigação avança, embora ainda não esteja descartada. A principal possibilidade considerada pelos investigadores até então é de que tenha sido execução.

Repercussões

A morte do pastor deflagrou comentários no Twitter, como de Eduardo Bolsonaro e Rodrigo Maia

Eduardo Bolsonaro @BolsonaroSP : “Triste notícia neste domingo… Lamento a morte do pastor Anderson Carmo, amigo de futebol em Brasília. Fica a imagem de um homem gente fina e que se dava bem com todos. Que Deus conforte a colega deputada @flordelismk e a família neste momento difícil”

Rodrigo Maia @RodrigoMaia: “Em meu nome e da Câmara dos Deputados, quero prestar toda a solidariedade à deputada @flordelismk, aos seus filhos e familiares pela morte brutal do seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Que Deus possa confortar o coração de vocês neste momento de tanta dor.”