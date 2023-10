Para 83% dos brasileiros, servidores públicos devem ter melhor estrutura

Atualizado em 27 out 2023, 12h38 - Publicado em 27 out 2023, 08h30

Pesquisa inédita divulgada nesta sexta-feira, 27, véspera do Dia do Servidor, mostra que para a maioria da população os funcionários públicos não recebem o devido valor no Brasil. É essa a percepção de 63% dos brasileiros, conforme levantamento feito pelo Datafolha a pedido do Movimento Pessoas à Frente. Para 74%, o cenário é ainda pior, já que esta parcela acredita que todos, ou a maioria dos profissionais dessa classe, enfrentam mais dificuldades porque têm chefes despreparados. O quadro, um reflexo da opinião pública, em meio ao constante debate sobre a modernização do funcionalismo público, passa pelo entendimento majoritário de que, se o governo fornecesse melhores condições de trabalho — estrutura e equipamentos de melhor qualidade, por exemplo —, os serviços prestados à população também teriam melhora significativa, opinião de 83% dos entrevistados.

O levantamento, realizado durante oito dias no mês de setembro, com mais de 2.000 pessoas a partir dos 16 anos, buscava entender de que maneira a população enxerga o trabalho dos servidores públicos, com foco em suas capacidades e lideranças. O resultado mostrou uma necessidade, conforme a opinião pública, de uma reestruturação desse modelo, de modo a dar mais transparência ao funcionalismo, reduzir as desigualdades salariais nesse setor e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de reconhecimento de desempenho, além de formação de lideranças mais capacitadas.

Não é novo para os brasileiros, por exemplo, os desafios enfrentados pelos servidores públicos ao desempenharem seu trabalho. E para 93% dos entrevistados, o desempenho deve ter avaliação constante, de modo a recompensá-los com o cumprimento de metas, por exemplo. É de concordância da maioria (79%), ainda, que o serviço público deve ser profissionalizado não só com a realização de concursos, mas também com progressão funcional e oportunidades de desenvolvimento profissional. A importância de atuar sob o comando de boas lideranças também é valorizada, especialmente entre os funcionários públicos que participaram da pesquisa: 98% acreditam precisar de apoio de bons líderes no desenvolvimento de suas carreiras e na melhor realização de seu trabalho.