Paes denuncia taxa de R$ 500 mil de criminosos para ‘liberar’ obra pública

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), denunciou nesta terça-feira, 9, que um grupo criminoso tem ameaçado paralisar as obras de um parque na Zona Norte da cidade, caso não receba um pagamento de 500 mil reais. A acusação, feita em seu perfil nas redes sociais, afirma que a empreiteira que toca a construção — um consórcio composto pelas empresas Biovert Florestal e Agrícola, Fábio Bruno Construções e Hydra Engenharia e Saneamento, vencedor da licitação — tem sido coagida a fazer o pagamento. O custo da empreitada, segundo o mandatário, está avaliado em cerca de 65 milhões de reais.

Na publicação, Paes também mencionou os perfis da Polícia Federal e do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli. “Recebi agora informações de que o crime organizado está pedindo dinheiro para a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade onde funcionava a antiga faculdade Gama Filho. Ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não aconteça. Obviamente, não vamos aceitar”, escreveu o prefeito.

Atenção @policiafederal @RicardoCappelli recebi agora informações de que o crime organizado está pedindo dinheiro para a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade aonde funcionava a antiga faculdade Gama Filho. Ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não… — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 9, 2024

Em resposta, Cappeli disse ter recebido “relatos iguais de outros prefeitos do Rio, infelizmente”, e sinalizou ação para conter a prática. “O crime organizado destrói a economia e o desenvolvimento. A empreiteira não pode pagar nada, é inaceitável este estado paralelo. Vamos pra cima destes bandidos”, escreveu o número 2 da Justiça.

Caro prefeito @eduardopaes , temos recebido relatos iguais de outros prefeitos do Rio, infelizmente. O crime organizado destrói a economia e o desenvolvimento. A empreiteira não pode pagar nada, é inaceitável este estado paralelo. Vamos pra cima destes bandidos. https://t.co/0TsyFIb6tx — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 9, 2024

As obras no local começaram em setembro do ano passado, após a demolição da instituição de ensino que funcionava ali. O terreno fica localizado no bairro de Piedade, onde atuam milicianos. A prática é comum nas milícias da Zona Oeste, onde esses grupos predominam. O parque será erguido em uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados. Ainda de acordo com Paes, o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, tem acompanhado a situação.