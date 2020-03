Ordem judicial interrompe acesso ao litoral norte de São Paulo

Uma ordem judicial interrompeu neste sábado, 21, o acesso às cidades do litoral norte de São Paulo para conter o avanço de novos casos de coronavírus. Está restrito o acesso a Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga, destinos muito procurados nos finais de semana por veranistas.

De acordo com comunicado da concessionária Nova Tamoios, que administra o principal acesso à região, foi instalada uma barreira pela Polícia Militar Rodoviária no km 81 da Rodovia dos Tamoios. Há bloqueios também em pontos das nas rodovias Rio-Santos e Oswaldo Cruz. Estão permitidas as entradas apenas de veículos de emergência e abastecimento de suprimentos.

Apenas veículos de emergência e para abastecimento de suprimentos podem passar pelos bloqueios, assim como moradores das cidades que devem apresentar comprovantes de residência fixa nas localidades para prosseguir. Motoristas que estejam de passagem pelo litoral norte com destino a outros lugares também têm que comprovar a situação.

O bloqueio nas rodovias seguem determinações dos prefeitos, que decretaram estado de emergência em decorrência do surto de coronavírus. Nenhuma das cidades teve caso confirmado de coronavírus por enquanto.