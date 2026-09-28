Operação na Maré contra o TCP deixa três suspeitos mortos e prende 12

Três pessoas morreram em confrontos entre policiais militares e traficantes na manhã desta segunda-feira, 28, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, eles são suspeitos de envolvimento com o crime organizado. A ação também resultou na prisão de doze pessoas e na apreensão de um adolescente.

Os conflitos aconteceram durante uma operação que mobilizou 200 policiais militares, incluindo agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e de outras unidades especializadas da PM, para reprimir atividades relacionadas ao tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro (TCP).

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, entre elas um policial militar e um adolescente de 15 anos, baleados. Um outro adolescente, de 12 anos, foi atingido por estilhaços e deu entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde foi atendido e liberado.

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Segundo a PM, foram apreendidos doze fuzis e oito pistolas, além de granadas, munições e carregadores. Foram apreendidos também 83 quilos de entorpecentes e seis veículos.

Ainda de acordo com a corporação, em retaliação às diligências policiais, criminosos interceptaram dois ônibus, usados como barricadas na Linha Vermelha e na Rodovia Washington Luiz. As equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) agiram para liberar as vias.

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