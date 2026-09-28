Ônibus escolares com crianças a caminho de excursão são usados como barricadas no Rio

Dois ônibus escolares foram usados como barricadas na Linha Amarela, na altura da divisa entre Rio de Janeiro e Duque de Caxias, nesta segunda-feira, 28. Os veículos levavam crianças da Escola Eleva da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, para uma excursão em Vassouras, no Sul Fluminense.

Criminosos armados lançaram pedras nos para-brisas e renderam os motoristas, que foram obrigados a colocar os coletivos na transversal da pista. As chaves foram levadas pelos bandidos. Em nota enviada a VEJA, a Escola Eleva afirmou que “os estudantes permaneceram sob os cuidados da equipe da escola responsável pela atividade, que acionou imediatamente o protocolo de segurança da instituição”.

“Todos os alunos estão em segurança e puderam seguir viagem. O bem-estar dos nossos alunos continua sendo nossa prioridade, e estamos oferecendo o apoio e o acolhimento necessários aos estudantes e às famílias neste momento”, acrescentou o comunicado.

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A Linha Vermelha ficou interditada por cerca de uma hora. O ataque foi uma retaliação à operação da Polícia Militar contra o Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Maré, na Zona Norte. Ao menos cinco pessoas foram baleadas, incluindo um PM, sete pessoas foram presas e um suspeito foi morto. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Bonsucesso.

A ação mobilizou cerca de 200 agentes e contou com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Fuzis, pistolas, granadas e drogas foram apreendidos pelos agentes. Um veículo foi recuperado.

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Em paralelo, a operação na Cidade de Deus é comandada pelo 18º BPM (Jacarepaguá) e tem como objetivo “reforçar o policiamento na região, coibir roubos de veículos e localizar automóveis roubados que possam estar sendo utilizados na prática de crimes, além de realizar buscas por materiais ilícitos”, informou a PM em nota. Ao longo das diligências, criminosos também sequestraram dois ônibus (C30179 – 550 Cidade de Deus x Gávea e C30024 – 550 Cidade de Deus x Gávea), que foram usados como barricadas.