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Ônibus escolares com crianças a caminho de excursão são usados como barricadas no Rio

Criminosos armados lançaram pedras nos para-brisas e renderam motoristas, que foram obrigados a colocar os coletivos na transversal na Linha Vermelha

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 12h30 | Atualizado em 28 set 2026, 13h51
Engarrafamento em rodovia com ônibus, carros e motocicletas parados. Um homem de camisa branca e outro de jaqueta amarela com bagagens estão entre os veículos.
Ônibus usados como barricadas na Linha Vermelha. 28/09/2026 (Redes sociais/Reprodução)
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Ônibus escolares com crianças a caminho de excursão são usados como barricadas no Rio Priorize VEJA no Google

Dois ônibus escolares foram usados como barricadas na Linha Amarela, na altura da divisa entre Rio de Janeiro e Duque de Caxias, nesta segunda-feira, 28. Os veículos levavam crianças da Escola Eleva da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, para uma excursão em Vassouras, no Sul Fluminense.

Criminosos armados lançaram pedras nos para-brisas e renderam os motoristas, que foram obrigados a colocar os coletivos na transversal da pista. As chaves foram levadas pelos bandidos. Em nota enviada a VEJA, a Escola Eleva afirmou que “os estudantes permaneceram sob os cuidados da equipe da escola responsável pela atividade, que acionou imediatamente o protocolo de segurança da instituição”.

“Todos os alunos estão em segurança e puderam seguir viagem. O bem-estar dos nossos alunos continua sendo nossa prioridade, e estamos oferecendo o apoio e o acolhimento necessários aos estudantes e às famílias neste momento”, acrescentou o comunicado.

+ Rio tem manhã de tensão com operações policiais, sequestro de ônibus e cinco baleados

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A Linha Vermelha ficou interditada por cerca de uma hora. O ataque foi uma retaliação à operação da Polícia Militar contra o Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Maré, na Zona Norte. Ao menos cinco pessoas foram baleadas, incluindo um PM, sete pessoas foram presas e um suspeito foi morto. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Bonsucesso.

A ação mobilizou cerca de 200 agentes e contou com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Fuzis, pistolas, granadas e drogas foram apreendidos pelos agentes. Um veículo foi recuperado.

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Em paralelo, a operação na Cidade de Deus é comandada pelo 18º BPM (Jacarepaguá) e tem como objetivo “reforçar o policiamento na região, coibir roubos de veículos e localizar automóveis roubados que possam estar sendo utilizados na prática de crimes, além de realizar buscas por materiais ilícitos”, informou a PM em nota. Ao longo das diligências, criminosos também sequestraram dois ônibus (C30179 – 550 Cidade de Deus x Gávea e C30024 – 550 Cidade de Deus x Gávea), que foram usados como barricadas.

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