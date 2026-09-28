Rio tem manhã de tensão com operações policiais, sequestro de ônibus e cinco baleados

A Polícia Militar realizou nesta segunda-feira, 28, duas operações no Rio de Janeiro: no Complexo da Maré, na Zona Norte, e na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste. A primeira mira a atuação do Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade. Até o momento, ao menos cinco pessoas foram baleadas, incluindo um PM, sete pessoas foram presas e um suspeito foi morto. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Bonsucesso.

Ao todo, a ação é realizada em quatro comunidades na região — além da Maré, Vila do João, Morro do Timbau e Baixa do Sapateiro. Cerca de 200 agentes foram mobilizados. A operação conta com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Fuzis, pistolas, granadas e drogas foram apreendidos pelos agentes. Um veículo foi recuperado.

+ Quem é ‘Peixe’, miliciano que articulou emendas de Flávio Bolsonaro para ONG na mira da PF

Em paralelo, a operação na Cidade de Deus é comandada pelo 18º BPM (Jacarepaguá) e tem como objetivo “reforçar o policiamento na região, coibir roubos de veículos e localizar automóveis roubados que possam estar sendo utilizados na prática de crimes, além de realizar buscas por materiais ilícitos”, informou a PM em nota. Ao longo das diligências, criminosos sequestraram dois ônibus (C30179 – 550 Cidade de Deus x Gávea e C30024 – 550 Cidade de Deus x Gávea), que foram usados como barricadas.

Continua após a publicidade

Linhas de ônibus que passam pela Cidade de Deus sofreram impactos. Veja abaixo.

550 Cidade de Deus x Gávea

900 Merck x Downtown

990 Merck x Joatinga

861 Curicica x Rio das Pedras

368 Riocentro x Candelária

348 Riocentro x Candelária

600 Boiuna x Saens Peña

611 Camorim x Del Castilho

353 Gardenia Azul x Term. Gentileza

691 Méier x Term. Alvorada

Continua após a publicidade