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Rio tem manhã de tensão com operações policiais, sequestro de ônibus e cinco baleados

Ações foram realizadas no Complexo da Maré, na Zona Norte, e na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h20
Veículo blindado preto da PMERJ com o brasão e número 51-0050, estacionado em rua de comunidade com casas simples, postes com fiação exposta e motos estacionadas
Operação da Polícia Militar na Cidade de Deus. 17/07/2024 (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Rio tem manhã de tensão com operações policiais, sequestro de ônibus e cinco baleados Priorize VEJA no Google

A Polícia Militar realizou nesta segunda-feira, 28, duas operações no Rio de Janeiro: no Complexo da Maré, na Zona Norte, e na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste. A primeira mira a atuação do Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade. Até o momento, ao menos cinco pessoas foram baleadas, incluindo um PM, sete pessoas foram presas e um suspeito foi morto. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Bonsucesso.

Ao todo, a ação é realizada em quatro comunidades na região — além da Maré, Vila do João, Morro do Timbau e Baixa do Sapateiro. Cerca de 200 agentes foram mobilizados. A operação conta com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Fuzis, pistolas, granadas e drogas foram apreendidos pelos agentes. Um veículo foi recuperado.

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Em paralelo, a operação na Cidade de Deus é comandada pelo 18º BPM (Jacarepaguá) e tem como objetivo “reforçar o policiamento na região, coibir roubos de veículos e localizar automóveis roubados que possam estar sendo utilizados na prática de crimes, além de realizar buscas por materiais ilícitos”, informou a PM em nota. Ao longo das diligências, criminosos sequestraram dois ônibus (C30179 – 550 Cidade de Deus x Gávea e C30024 – 550 Cidade de Deus x Gávea), que foram usados como barricadas.

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Linhas de ônibus que passam pela Cidade de Deus sofreram impactos. Veja abaixo. 

  • 550 Cidade de Deus x Gávea
  • 900 Merck x Downtown
  • 990 Merck x Joatinga
  • 861 Curicica x Rio das Pedras
  • 368 Riocentro x Candelária
  • 348 Riocentro x Candelária
  • 600 Boiuna x Saens Peña
  • 611 Camorim x Del Castilho
  • 353 Gardenia Azul x Term. Gentileza
  • 691 Méier x Term. Alvorada
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