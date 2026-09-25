Quem é ‘Peixe’, miliciano que articulou emendas de Flávio Bolsonaro para ONG na mira da PF

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O miliciano “Peixe”, condenado no caso Marielle, intermediou emendas parlamentares para o Instituto Ifop, uma ONG investigada pela PF. Verbas de Flávio Bolsonaro, Chris Tonietto e Chiquinho Brazão teriam sido destinadas ao instituto, que é suspeito de desviar os valores, nunca convertidos em ações sociais.

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O miliciano Robson Calixto Fonseca, conhecido como “Peixe”, intermediou repasses de emendas parlamentares para o Instituto de Formação Profissional José Carlos Procópio (Ifop), investigado pela Polícia Federal (PF). A ONG recebeu verbas do senador Flávio Bolsonaro (PL), da deputada federal Chris Tonietto (PL-RJ) e do ex-deputado federal Chiquinho Brazão, condenado pelo assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes.

Peixe foi, inclusive, condenado por organização criminosa no julgamento do caso Marielle. Ele atuou como assessor de Domingos Brazão, outro condenado pela morte da vereadora, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). Segundo investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR), o miliciano também geria negócios imobiliários irregulares e funcionava como “laranja” da família Brazão.

Além disso, ele foi apontado em um relatório da PF como responsável por recolher o dinheiro de extorsões realizadas pela milícia na Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. O documento citou relatos do Disque-Denúncia de 2018.

+ A ONG que recebeu emendas de Flávio Bolsonaro e Chiquinho Brazão investigada pela PF

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Entenda a investigação contra o Ifop

Os valores, supostamente destinados a ações sociais da ONG, nunca teriam sido convertidos em doações e seriam os únicos recebidos pela instituição. No site oficial, o Ifop se apresenta como “uma associação civil sem fins lucrativos, de natureza privada, fundada em 2008 na cidade do Rio de Janeiro – RJ com a missão de atuar nos mais variados segmentos”. O instituto também se propõe a oferecer educação de qualidade, esporte, lazer, cursos e capacitação profissional a pessoas de “menor poder aquisitivo”.

Apurações da revista Piauí e dos jornais O GLOBO e Estadão, com base em documentos da investigação da PF, mostram que parte das emendas parlamentares teria sido “desviada por meio de pagamentos indevidos”. Ao todo, Flávio destinou R$ 200 mil, enquanto Tonietto e Brazão enviaram R$ 300 mil e R$ 1,5 milhão, respectivamente, à ONG. Peixe, inclusive, negociou as verbas com uma assessora do senador.

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Na segunda-feira, 21, um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), divulgado pelo jornal Valor Econômico, indicou suspeitas de irregularidades no uso da emenda de Flávio pela ONG. “O Ifop, em vez de buscar condições mais vantajosas ou preços reduzidos, limitou-se a distribuir o valor total recebido entre os fornecedores e prestadores de serviços contratados, sem demonstrar qualquer preocupação com a obtenção de economia ou eficiência na aplicação dos recursos públicos”, afirmou o documento.