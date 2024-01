Ocupantes de helicóptero que caiu em SP são sepultados neste domingo

Os corpos de três ocupantes do helicóptero que caiu no interior de São Paulo estão sendo velados neste domingo, 14, na capital. A aeronave foi encontrada em uma área de mata em Paraibuna na sexta-feira, 12, após doze dias de buscas.

Morreram no acidente Luciana Rodzewics, de 45 anos, a filha dela, Letícia Sakumoto, de 20 anos, e Raphael Torres, de 41 anos, que era amigo da família e fez o convite para a viagem. Ainda não há informações sobre o velório do piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São José dos Campos nesse sábado, 13, identificados com coleta de DNA e impressões digitais.

O helicóptero saiu do aeroporto do Campo de Marte, na capital paulista, na véspera do Ano Novo, com destino a Ilhabela, no litoral norte. O piloto chegou a pousar em Paraiubuna e alterou o trajeto devido às condições meteorológicas, mas seguiu viagem. A aeronave perdeu contato com a torre de controle e foi localizada a 11 quilômetros de onde havia pousado pela primeira vez.

Ao longo de 11 dias de buscas, circularam nas redes vídeos e mensagens de tripulantes relatando que o voo foi interrompido pela névoa e pelas fortes chuvas na região. A causa do acidente ainda está sendo investigada pela Polícia Científica.

Continua após a publicidade

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Teodoro teve a licença para atuação cassada em setembro de 2021 devido a “condutas infracionais graves” — o piloto é acusado de evasão de fiscalização fraudes em planos de voos e transporte aéreo clandestino. Em outubro de 2023, ele recebeu de volta as credenciais, mas ainda não estava habilitado a realizar transportes de passageiros em voos comerciais.

A empresa CBA Investimentos LTDA, operadora da aeronave, expressou solidariedade às famílias e amigos das vítimas e se comprometeu a colaborar com o processo de investigação do acidente.

*Com informações da Agência Brasil

Continua após a publicidade