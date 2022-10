O que espera o Brasil nesta segunda

Mesmo diante do silêncio público do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) garantiu que recebeu dele a garantia de que respeitará o resultado das urnas. “Cabe aos vencedores unir o país”, disse Moraes.

Há expectativa de que Bolsonaro se pronuncie. Nenhum aliado dele falará antes, nem mesmo os governadores eleitos neste ou no primeiro turno. Diante do discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em busca de conciliação, a expectativa para esta segunda, 31, é de que haja reação do Planalto.

O suspense que tomou conta do dia de votação acirrada promete durar ao menos até esta segunda (31).