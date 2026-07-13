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O novo cerco da Prefeitura do Rio contra as bets

Executivo municipal proibiu publicidade externa de casas de apostas em espaços públicos da cidade

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 10h05
bets
Aplicativo de apostas esportivas (South Agency/Getty Images)
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A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira, 13, a proibição de publicidade externa de casas de apostas — as chamadas “bets” — em espaços públicos da cidade. A medida abrange todos os locais onde há propaganda no exterior e no mobiliário urbano, além de outros locais em que a exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município.

“Essa decisão não é contra quem faz uma aposta por escolha própria. É contra uma indústria que passou a ocupar ruas, avenidas, pontos de ônibus e outros espaços públicos para estimular um comportamento que pode levar ao endividamento, ao vício e à destruição de famílias”, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere. “Espaço público existe para servir à população, não para incentivar um problema social.”

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A decisão, segundo a Prefeitura, tem como objetivo “proteger a paisagem urbana, fortalecer o ordenamento da cidade e reduzir a exposição da população, especialmente de crianças e adolescentes, à publicidade de plataformas de apostas esportivas e jogos de azar online”.

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A Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF) ficará responsável pelo monitoramento e, em caso de violações, poderá multar os estabelecimentos e obrigá-los a retirar o anúncio. A proibição vale para qualquer forma de divulgação, incluindo logomarcas, aplicativos, sites, slogans e mascotes. Eventos patrocinados, contratados ou realizados pela Prefeitura também tiveram o uso vetado.

“Durante anos, o Brasil enfrentou o tabagismo com informação, restrições à propaganda e políticas públicas consistentes. O resultado foi uma queda histórica no número de fumantes. Quando o risco é coletivo, o poder público tem o dever de agir”, acrescentou Cavaliere.

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