Censo 2022: o fator Venezuela

Na contramão da tendência dos municípios grandes, com mais de 200 mil habitantes, que passaram por uma queda do número populacional, Boa Vista (RR) surge como a única capital de estado e também única cidade com mais de 300 mil habitantes que teve crescimento populacional: o número chegou a 413.486, em um crescimento de 3,17%, por influência, aponta o IBGE, dos imigrantes venezuelanos.

No Censo, chamam atenção, ainda, as cidades que se tornaram as grandes concentrações urbanas no país: São Paulo,Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Goiânia. Em 2022, 61,1% da população, ou, em números absolutos, 124.100.039 milhões, residiam nessas concentrações urbanas. A urbanização crescente, segundo os técnicos do IBGE, deixa ainda mais claras as desigualdades. Ao todo, a população se concentra em 185 centros urbanos, enquanto 4.218 municípios, entre os 5.568, são moradia para 19,7% do total do país.

Siga