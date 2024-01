O curto depoimento de Carlos Bolsonaro à PF

Um dia depois da operação de busca e apreensão em seus endereços, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestou depoimento na manhã desta terça-feira, 30, na sede da Superintendência da Polícia Federal no Rio. O vereador não falou com a imprensa, e esteve por 45 minutos, das 10h às 10h45, na PF.

Em seu perfil na rede social X, antigo Twitter, Carlos afirmou que o depoimento nada tem a ver com a operação de segunda 29. Segundo ele, o tema da oitiva teria sido um post de 2023, em que republica uma mensagem que insinua leniência da PF na investigação de ameaças contra seu pai. “Indo depor por causa disso. Qualquer outra linha de desinformação diferente disso é mais uma fake news! Tire suas conclusões!”.

Na busca e apreensão na casa do vereador, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em seu gabinete na Câmara dos Vereadores da capital fluminense e na casa de verão de seu pai em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado do Rio, a PF recolheu computadores e celulares. Carlos é investigado por suspeita de envolvimento no monitoramento ilegal de autoridades públicas.