No Rio, sirenes voltam a alertar moradores sobre riscos de desabamentos

Na tarde deste sábado, 2, as sirenes voltaram a ser acionadas nas comunidades da Rocinha, em São Conrado, e do Sítio do Pai João, no Itanhangá. Nestes locais, o volume de chuva atingiu 125 milímetros em um período de 24 horas. Segundo a Defesa Civil do Rio de Janeiro, as sirenes também foram usadas para alertar moradores no Morro do Urubu, em Pilares, atingido pelo temporal e que, em uma hora, acumulou 46 milímetros de chuva.

Ao todo, treze pessoas morreram em decorrência das chuvas que caíram entre a tarde da sexta-feira, 1, e a madrugada do sábado, 2, no Rio de Janeiro. Segundo a Defesa Civil estadual, as cidades mais atingidas foram Paraty e Angra dos Reis.

O órgão informou ainda que recebeu 260 chamadas da população entre 19 horas de quinta-feira e 16 horas de sábado, em função das fortes chuvas na cidade. A maioria das chamadas da população é para vistorias por desabamentos e ameaças de quedas de estruturas. Em seguida, vem os pedidos de atendimento por deslizamentos e ameaças de queda de barreiras. Por último, rachaduras e infiltrações de imóveis.

Os técnicos da Defesa Civil e os bombeiros recorrem a vários tipos de iniciativas para socorrer a população atingida pelas chuvas. Na manhã de sexta-feira, as equipes instalaram uma lona de mais de 120 metros quadrados após deslizamento de terra no Morro da Formiga, na Tijuca. Este tipo de iniciativa evita o encharcamento do solo e novos deslizamentos.

Segundo a Defesa Civil, a chegada de uma frente fria na tarde de quinta-feira (31/3) mudou as condições do tempo na cidade e trouxe grandes acumulados de chuva e declínio das temperaturas. Na noite de quinta-feira, as sirenes do sistema de alerta foram acionadas em 36 comunidades das zonas Sul, Norte e Oeste. Para alertar a população sobre a possibilidade de chuvas fortes, foram enviados três avisos por SMS para os mais de 600 mil celulares cadastrados no serviço.