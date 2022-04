Sobe para 13 pessoas total de mortes após fortes chuvas no Rio de Janeiro

As fortes chuvas que caíram entre a tarde da sexta-feira, 1, e a madrugada do sábado, 2, no Rio de Janeiro, causaram a morte de treze pessoas no estado. Segundo a Defesa Civil estadual, as cidades mais atingidas foram Paraty e Angra dos Reis.

Em Paraty, sete pessoas da mesma família (mãe e seis filhos) morreram depois que sete casas desabaram no bairro da Ponta Negra na madrugada do sábado, 2. Várias localidades foram atingidas por alagamentos e quedas de árvores.

Angra dos Reis

Em Angra dos Reis, cinco pessoas morreram (três crianças entre elas) e seis estão desaparecidas.

O bairro mais atingido foi o de Monsuaba, onde a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros participam dos trabalhos de resgate de possíveis sobreviventes.

A cidade está em alerta máximo desde a manhã de ontem. Em Monsuaba, foram registrados 655 mm de chuva em apenas 48 horas.

Em Ilha Grande, o volume foi de 592 mm no mesmo período.

Maior chuva da história de Angra dos Reis

De acordo com a prefeitura de Angra dos Reis, o volume de chuvas das últimas 48 horas foi o maior já registrado na história da cidade.

Durante a madrugada, as 28 sirenes de alerta posicionadas em locais de risco foram acionadas.

A outra morte ocorreu em Mesquita, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um homem faleceu eletrocutado.