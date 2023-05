No Rio, jovem morre baleada ao tentar proteger filho de 2 anos

Kailany Fernandes, de 19 anos, morreu durante um tiroteio no último domingo, 30, no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a família, a jovem se jogou na frente do filho de 2 anos para protegê-lo quando homens em uma moto passaram atirando.

Além de Kailany, seu irmão Lohan Samuel Nunes, de 11 anos, também foi baleado e morreu. A mãe dos dois, Erika Cristina Fernandes Monteiro, foi atingida por três tiros na perna. Ela foi encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas e já foi liberada.

Segundo uma tia das vítimas, a família estava reunida na porta de casa quando o tiroteio começou.

No último fim de semana, foram registradas no Rio sete mortes por bala perdida. Além dos irmãos no complexo do Chapadão, duas pessoas morreram próximo ao morro do Fubá, também na zona norte, uma mulher foi baleada dentro do carro na Avenida Brasil e um funcionário da Fiocruz foi atingido dentro do prédio da instituição.