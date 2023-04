No Paraná, prefeito casa com adolescente e nomeia sogra

No Paraná, o prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), de 65 anos, despertou críticas em sua cidade depois de casar com uma adolescente de 16 anos, ex-miss teen. Ela se casou com a permissão dos pais, no dia 12 de abril.

Dehaini nomeou a sogra como secretária municipal de Cultura e Cidadania. Marilene Rôdeoi nomeada em 13 de abril; ela está na prefeitura em funções de confiança desde 2021.