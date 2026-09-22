Neymar se manifesta após morte de Bruno Avelar e Rick Sollo

Neymar lamentou a morte do empresário Bruno Avelar, vítima da queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina. A aeronave foi localizada nesta terça-feira, 22, e os cinco ocupantes morreram no acidente. Entre as vítimas também está o cantor Rick, da dupla Rick & Renner.

Próximo de Neymar e da família do jogador, Avelar atuava como empresário, palestrante e mentor na área de networking. Ele era responsável pelo projeto O Poder do Network e também participou de eventos ligados ao Instituto Projeto Neymar Jr., incluindo o leilão beneficente da instituição. Nas redes sociais, Neymar prestou uma homenagem ao amigo e relembrou a importância dele em sua trajetória. “Você ajudou demais. Obrigado”, escreveu o jogador na mensagem de despedida.

A amizade entre os dois era conhecida e também se estendia à família do atleta. Avelar tinha proximidade especialmente com Neymar Pai e aparecia com frequência em eventos e registros relacionados ao jogador. Ele também mantinha relação com outros nomes do entretenimento e dos negócios.

O Instituto Projeto Neymar Jr. também se manifestou, lamentando a tragédia. “Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos de todos, desejando força e conforto para enfrentar esta dolorosa perda. Ao Bruno, nosso agradecimento pela parceria com o Instituto e por sua contribuição em momentos importantes de nossa trajetória. Nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos”, informou a nota divulgada nas redes sociais.

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O acidente aconteceu após o helicóptero decolar de Porto Belo com destino a São Joaquim. A aeronave perdeu contato durante o trajeto, e os destroços foram encontrados na região de Urubici. Além de Avelar e Rick, morreram o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. As causas da queda estão sendo investigadas.

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