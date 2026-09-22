🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Neymar se manifesta após morte de Bruno Avelar e Rick Sollo

Empresário e cantor foram vítimas de um acidente com helicóptero em Santa Catarina

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 16h11 | Atualizado em 23 set 2026, 10h40
Montagem de duas fotos: à esquerda, Neymar e um homem de boné preto riem abertamente; à direita, o mesmo homem de boné e outro de óculos riem à mesa com garrafas de água
Neymar se manifesta após morte do empresário Bruno Avelar (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Neymar se manifesta após morte de Bruno Avelar e Rick Sollo Priorizar nos meus resultados Google

Neymar lamentou a morte do empresário Bruno Avelar, vítima da queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina. A aeronave foi localizada nesta terça-feira, 22, e os cinco ocupantes morreram no acidente. Entre as vítimas também está o cantor Rick, da dupla Rick & Renner.

Próximo de Neymar e da família do jogador, Avelar atuava como empresário, palestrante e mentor na área de networking. Ele era responsável pelo projeto O Poder do Network e também participou de eventos ligados ao Instituto Projeto Neymar Jr., incluindo o leilão beneficente da instituição. Nas redes sociais, Neymar prestou uma homenagem ao amigo e relembrou a importância dele em sua trajetória. “Você ajudou demais. Obrigado”, escreveu o jogador na mensagem de despedida.

A amizade entre os dois era conhecida e também se estendia à família do atleta. Avelar tinha proximidade especialmente com Neymar Pai e aparecia com frequência em eventos e registros relacionados ao jogador. Ele também mantinha relação com outros nomes do entretenimento e dos negócios.

O Instituto Projeto Neymar Jr. também se manifestou, lamentando a tragédia. “Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos de todos, desejando força e conforto para enfrentar esta dolorosa perda. Ao Bruno, nosso agradecimento pela parceria com o Instituto e por sua contribuição em momentos importantes de nossa trajetória. Nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos”, informou a nota divulgada nas redes sociais.

Siga
Continua após a publicidade

O acidente aconteceu após o helicóptero decolar de Porto Belo com destino a São Joaquim. A aeronave perdeu contato durante o trajeto, e os destroços foram encontrados na região de Urubici. Além de Avelar e Rick, morreram o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. As causas da queda estão sendo investigadas.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
helicóptero
Neymar
Santa Catarina
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).