MPF pede que PF investigue ataque com fogos ao prédio do STF

Com o procedimento de abertura de inquérito, o documento será distribuído em duas frentes. A primeira para um ofício criminal, e a outra para apurar danos ao patrimônio público.

Na noite de sábado, cerca de 30 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram na frente do STF e dispararam morteiros. Eles gritaram xingamentos ao presidente do STF, Dias Toffoli, e aos ministros Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes.

“Isso aqui não é fogos de Copacabana não, é de revolta”, diz um dos manifestantes.

Em reação ao ataque, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou o subcomandante geral da Polícia Militar, Sérgio Luiz Ferreira de Souza.