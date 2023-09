Morre menina atingida por agente da PRF; MPF pede prisão

A menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos de idade, morreu neste sábado, 16. Ela estava internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias (RJ), desde o dia 7 de setembro, quando foi atingida por um disparo feito por um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os disparos aconteceram durante uma abordagem da PRF no Arco Metropolitano, em Seropédica, na região metropolitana do Rio. A menina passou 9 dias internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital.

O Ministério Público Federal (MPF) pediu a prisão de três agentes envolvidos na abordagem. O pedido foi feito à Justiça na última sexta-feira, 15, quando o crime imputado era o de tentativa de homicídio. Depois da morte de Heloísa, o pedido será aditado.