Morre mais uma vítima do incêndio na creche de Janaúba

Morreu nesta segunda-feira a auxiliar de professora Jessica Morgana Silva Santos, de 23 anos, vítima do incêndio criminoso na creche Gente Inocente, em Janaúba (MG). Jéssica estava internada há dois meses em estado grave na Santa Casa de Montes Claros e não resistiu aos ferimentos. Ela é a 12ª vítima fatal do ataque provocado pelo vigia Damião Soares dos Santos em 5 de outubro.

Em uma ação planejada, o vigia ateou fogo ao local causando a morte de nove crianças e da professora Heley de Abreu Silva Batista, que evitou uma tragédia ainda maior ao confrontar Damião. O agressor também morreu no incêndio. Um mês depois do ataque, a auxiliar de professora Geni Oliveira Lopes Martins, de 63 anos, morreu no hospital.

Outras vítimas seguem internadas em unidades de saúde de Belo Horizonte e Montes Claros.

(Com Estadão Conteúdo)